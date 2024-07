Andrzej Łapicki dopiero miesiąc po wypadku w Radziejowicach potwierdził, że miał wypadek. Aktor wspólnie z żoną spędził Boże Narodzenie w Domu Pracy Twórczej, gdzie zaraz po przyjeździe nieszczęśliwie upadł na schodach. Obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była hospitalizacja. Łapicki złamał kość udową.

Potwierdzam, mam złamaną kość udową. Dlatego w serialu czeka mnie teraz mała przerwa.- wyjaśnia aktor w rozmowie z "Faktem"

Łapicki nie pojawi się w serialu prędko. Scenarzyści pracują właśnie nad kolejnymi odcinkami, w których miał pojawić się aktor. Na razie nikt nie wie jak wyjaśnić nagłe zniknięcie Łapickiego z serialu. Wszystko wskazuje na to, że ten wątek zaskoczył nawet specjalistów od spraw niemożliwych, którzy już nie raz z dnia na dzień usuwali postaci z" M jak miłość". Co zrobią z panem Andrzejem?

Trudno przewidzieć. Na szczęście aktor pod opieką żony powraca do zdrowia!