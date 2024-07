Reklama

Dziś w sieci odbyła się premiera długo wyczekiwanego krótkometrażowego filmu Landy Del Rey "Tropico". Produkcja opowiada interpretację "Biblii" według wokalistki. W trwającym prawie półgodziny wideo gwiazda wciela się w postać Ewy i opowiada historię o grzechu i odkupieniu.

W filmie pojawia się wiele historycznych postaci: Jezus, Elvis Presley czy Marilyn Monroe. W teledysku obok piosenkarki możemy zobaczyć najsłynniejszego modela albinosa Shauna Rossa, który pojawił się już m.in. w klipach Beyoce i Katy Perry oraz wielu kampaniach reklamowych największych światowych domów mody.

W produkcji można usłyszeć piosenki z reedycji płyty Lany "Born to die", a są nimi: "Body Electric," "Gods and Monsters" i "Bel Air". Reżyserem projektu jest Anthony Mandler, współpracujący wcześniej z gwiazdą przy klipach do przebojów "Ride" oraz "National Anthem".

Jak oceniacie najnowsze dzieło piosenkarki? Poradziła sobie z aktorskim wyzwaniem?

Występ Lany Del Rey w Polsce: