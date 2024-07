1 z 23

Jesienna kolekcja ESSIE

for the twill of it — jasny brąz z mieniącym się, zielonym połyskiem

after school boy blazer — głęboki granat północy

twin sweater set — żywa, szkarłatna czerwień

cashmere bathrobe — prawdziwie flanelowa szarość

the lace is on — stonowana, opalizująca fuksja

vested interest — chłodny, szarawy szmaragd

Cena lakieru to ok. 35 zł