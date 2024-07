Po tym jak niemy hit kinowy „Artysta” zdobył aż dziesięć nominacji do Oscara, inni biorą z niego przykład. Karl Lagerfeld bowiem wyreżyserował swój własny niemy mini film modowy dla Chanel – My New Friend „Boy".

Główną rolę odgrywa w nim brytyjska modelka i perkusistka Alice Dellal. Siostrą Alice jest słynna projektantka obuwia Charlotte Olympia.

W filmiku Lagerfelda widzimy typową fashionistkę, imprezowiczkę z punkrockowym sercem, która ma na sobie ubrania Chanel, a przede wszystkim torebki z najnowszej linii tego domu mody o nazwie „Boy”.

Jak oceniacie tę niemą kreację Karla Lagerfelda?

