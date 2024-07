Karl Lagerfeld, to jeden z najbardziej zapracowanych projektantów w historii mody. Teraz projektant do wszystkich swoich zajęć dołącza stworzenie tańszej linii ubrań z metką „Karl”!

W kolekcji mają znaleźć się akcesoria, ubrania z dżinsu i skóry, kamizelki, sukienki koktajlowe i inne.



Wszystko w cenach mieszczących się od ok. 300 zł do ok. 1200 zł.



Premiera planowana jest na 25 stycznia 2012 roku.



My już nie możemy się doczekać, a Ty?

jm

