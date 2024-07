To było do przewidzenia! Najnowszy album Lady GaGi "Born This Way" zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów. To dla gwiazdy pierwsze takie wyróżnienie, bo płycie "The Fame" i jej reedycjom udało się dotrzeć co najwyżej do drugiej lokaty.

W pierwszym tygodniu sprzedaży w Ameryce po album sięgnęło 1,108 mln osób! To najwyższy wynik od 2005 roku, gdy niewiele więcej fanów kupiło drugą płytę w karierze 50 Centa.

GaGa z pewnością może być dumna z tego sukcesu, ale znając jej ambicje, na pewno na tym nie poprzestanie. Zapewne tylko kwestią czasu jest, kiedy wylansuje kolejne przeboje, które podbiją listy przebojów na całym świecie.

(ac)