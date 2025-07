Labubu to maskotka z kategorii tych, które od razu chcemy przytulić. Mała, pluszowa, z oczami jak u psa i niesamowicie mięciutkim futerkiem, które wygląda jak puch. To taki uroczy gadżet, który szybko stał się viralem na TikToku i Instagramie nie tylko wśród dzieci, ale też wśród dorosłych, w tym celebrytów.

Gwiazdy, które pokochały labubu

Labubu pokochały przede wszystkim gwiazdy, które chętnie dzielą się swoim życiem na social mediach i chętnie pokazują słodkie momenty. Na czele stawki jest Julia Wieniawa. Do grona fanów dołącza też Maffashion, Laluna, która zaraz po tym jak otworzyła i wypakowała z opakowania labubu... pocałowała go. Jako modny dodatek do torebki maskotkę przyczepiła sobie również Maryla Rodowicz i zabrała go na wybory prezydenckie.

Za granicą labubu również robi furorę – wszystko zaczęło się od BLACKPINK, a konkretnie od Lisy, która jako pierwsza pokazała się z pluszową maskotką podczas lotu na lotnisku w Seulu. Fani oszaleli – w ciągu kilku godzin hashtag #labubu eksplodował na Twitterze i TikToku, a maskotka stała się viralem. W ślad za nią poszły inne gwiazdy K-popu, ale także amerykańskie celebrytki. Bella Hadid została sfotografowana z mini-labubu przypiętym do torby, a Doja Cat w jednym z backstage’owych vlogów trzymała labubu jak talizman.

Labubu skradło serca nie tylko modnych influencerek, ale też największych gwiazd świata show-biznesu. Po stronie międzynarodowej sceny swoje wersje maskotki mają m.in. Kim Kardashian, która trzyma ją na półce w garderobie, Rihanna, która zabrała labubu na prywatny odrzutowiec, czy Dua Lipa, która pokazała swoją różową wersję na Instagram Stories.

Blanka Lipińska o labubu

Nie wszystkim jednak labubu przypadło do gustu. Niektóre gwiazdy patrzą na ten trend z lekkim dystansem. Dla nich pluszowe maskotki to dziecięce gadżety, które nie pasują do wizerunku dorosłych osób z poważnym podejściem do życia i kariery. Blanka Lipińska zapytana przez portal Pomponik.pl co sądzi o noszeniu "brzydkich misi" zdradziła:

Ja nikogo nie oceniam. Niech sobie noszą te miśki. Ja tego nie rozumiem.

Jak Blanka wyceniłaby popularną maskotkę?

W ogóle na nic, bo to jest za 5 zł zabawka chińska pewnie. Obrzydliwka taka kudłata. Trochę plastiku i kolejne góry śmieci zaraz. Świat zwariował - podsumowała Blanka.

Fenomen labubu – dlaczego maskotka podbiła serca gwiazd?

Labubu trafia idealnie w modę na "self-care" i celebrowanie drobnych przyjemności. W dzisiejszym, zabieganym świecie, gdzie każdy szuka chwili na relaks, labubu jest symbolem miękkości, bezpieczeństwa i trochę dziecinnej beztroski, którą wszyscy tak bardzo potrzebujemy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że labubu jest mega fotogeniczne – miękkie futerko, słodka buzia i rozmiar idealny do przytulania sprawiają, że maskotka to hit Instagramowych ujęć i TikTokowych challenge’y.

Maskotka labubu to jeden z tych trendów, które budzą emocje i nie pozostają obojętne. Wśród polskich gwiazd mamy wyraźny podział – jedni labubu traktują jako uroczy, pozytywny dodatek, inni uważają to za przesadę i infantylizm.

