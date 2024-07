Kylie Minogue to jedna z najpopularniejszych diw muzyki pop. 17 marca do sklepów trafiła nowa płyta wokalistki "Kiss Me Once", która szybko odniosła komercyjny sukces. Z tej okazji, tradycyjnie już, australijska gwiazda ruszyła w trasę koncertową. 30 października swoje spektakularne show pokaże publiczności w Polsce, a ściślej mówiąc, w Łodzi w Atlas Arena.

Bilety na polski koncert Kylie Minogue można kupić tutaj. Ceny wejściówek prezentują się następująco:

Trybuny 278 PLN - 228 zł

Golden Circle – 248 zł

GA (płyta) – 198 zł

Niepełnosprawni – 198 zł

Timebomb Hot Ticket Pakiet – 701 zł

Feels so Good (Early Entry) Pakiet – 671 zł

VIP – 938 zł

Pakiet Timebob Hot Ticket zawiera: bilet w sektorze P, by zobaczyć Kylie Minogue na żywo, ekskluzywny upominek, pamiątkowy laminat trasy, opiekę hostess.

W ramach pakietu Feels so Good (Early Entry) fani otrzymają: bilet na płycie w strefie Golden Circle, by zobaczyć Kylie Minogue na żywo, przepustkę Early Entry – wejście na koncert przed innymi, ekskluzywny upominek, pamiątkowy laminat trasy, opiekę hostess.

Pakiet obejmuje: wstęp do strefy VIP od godz. 18:00, zakończenie imprezy o godz. 23:30, bilety VIP wraz z miejscami siedzącymi na trybunie E/VIP, pełen catering: selekcja dań typu finger food ciepłych i zimnych, bary sałatkowe, live sushi bar, wybór deserów, bar z alkoholem serwujący drinki na życzenie, selekcja win białych i czerwonych, piwo, napoje bezalkoholowe, kawa i herbata.

