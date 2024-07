Kylie Minogue od lat wysyła sprzeczne informacje na temat swojego związku. 43-letnia piosenkarka według różnych źródeł co najmniej raz w roku wychodzi za mąż. Niestety, sama milczy na ten temat jak grób.

Ostatnio jednak wyznała, że nawet jeśli wyjdzie za mąż to nie będzie mogła dać swojemu partnerowi dziecka. Pięć lat temu piosenkarka wygrała walkę z rakiem piersi, jednak przez chorobę i żmudne leczenie nie będzie mogła mieć własnych dzieci.

- W życiu należy akceptować zarówno dobre jak i złe strony - wyjaśniła artystka. - Muszę być szczera wobec siebie i przyjąć fakt, że mogę nie zajść w ciążę. Chciałabym, ale nie wydaje mi się, żeby było mi to pisane. Ale w porządku, jestem zdrowa i mogę się cieszyć dziećmi dookoła mnie.

Zawsze zostaje jej adopcja. W końcu wiele celebrytek, mimo iż może mieć dzieci, decydują się właśnie na tę opcję. A my życzymy Kylie, by wreszcie powiedziała sakramentalne "tak". Z tego, co udało nam się dowiedzieć jej obecny partner Andres Valencoso bardzo by tego chciał...