Kylie Minogue wreszcie postanowiła związać się z kimś na stałe, a nawet pojawiły się pogłoski, że zamierza wyjść za mąż.

Chce zatem stworzyć dla siebie i swojego narzeczonego przytulne gniazdko. Przytulne i bardzo drogie! Za apartament piosenkarka zapłaciła bagatela 16 milionów funtów!

Co ciekawe apartament, ma jedynie 4 sypialnie. Ale za to posiada basen, korty do squasha, siłownię, prywatne kino, symulator golfa i kompleks różnego rodzaju saun.

Imponująca rezydencja, prawda?

