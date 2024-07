15 z 22

ARTEGO CLARITY - Zabieg przeciwłupieżowy - FLUID OD WŁOSÓW

Seria ARTEGO CLARITY to trzy fazowy zabieg przeciwłupieżowy. 1 faza to Fluid - ułatwia odrywanie się łusek łupieżu i tym samym przygotowuje skórę głowy do wchłonięcia esencjalnych składników kuracji. 2 faza to Szampon- zapewnia głębokie oczyszczenie, ogranicza rozwój bakterii i grzybów oraz przywraca równowagę skóry głowy. 3 faza to Maska, stanowiąca ostatni etap terapii, spowalnia ponowne powstawanie łupieżu. Działa łagodząco, przywraca prawidłowy poziom Ph i z tego względu jest szczególnie zalecana w przypadku oparzeń słonecznych i podrażnień pokrzywkowych.

Kluczowe składniki:

olej z tymianku – działa antyseptycznie i łagodzi przekrwienia skóry głowy;

olej z drzewa herbacianego – ma właściwości przeciwbakteryjne, przywraca fizjologiczną równowagę skórze głowy;

pantenol – nawilża i wzmacnia włosy;

wyciąg z liści jęczmienia – zmiękcza i wzmacnia włosy;

drzewo sandałowe – przynosi spokój i pogodę ducha oraz zwiększa kreatywność i intuicję;

tytoń – dodaje pewności siebie i charyzmę;

diizotionian heksamidyny – ma działanie przeciwgrzybiczne, przyspiesza usuwanie łupieżu.

Cena fluidu ok. 35 zł