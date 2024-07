Kwiatowe motywy będą jednym z największych hitów sezonu wiosna-lato 2015! Pewnie wiele z was myśli, że nuda i kolejny raz będziemy nosić to samo. Nic bardziej mylnego! W tym sezonie popularną łączkę chowamy głęboko do szafy. Teraz królują kwiaty w rozmiarze XXL!

Reklama

Przeczytajcie więcej o modnych ubraniach na wiosnę 2015

Reklama

Specjalnie dla was przejrzałyśmy najnowsze kolekcje znanych marek i wybrać kilkanaście ubrań i dodatków, na które warto zwrócić uwagę w nadchodzącym sezonie. W naszym zestawieniu znajdziecie wiele propozycji z popularnych sieciówek, ale także ubrania od światowej sławy projektantów. Wiemy, że kosztują krocie i niewiele z nas może je mieć, ale same zobaczcie, jakie są piękne!

W galerii znajdziecie więcej ubrań i dodatków zdobionych kwiatowym motywem: