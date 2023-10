Szukacie kosmetyków do makijażu i/lub pielęgnacji? Skończyły wam się ulubione perfumy? Dekorujecie mieszkanie na jesień i potrzebujecie przytulnych dodatków? Rozglądacie się za nowym sprzętem elektronicznym do domu? A może chcecie kupić dla siebie książki, płyty na długie wieczory pod kocem i nowe zabawki dla dzieci?

Produkty z rabatem dla ciała i dla ducha

Mamy dla was dobrą wiadomość. Wszystko to (i jeszcze więcej) kupicie w jednym miejscu w supercenach. W salonach Empik, na Empik.com i w aplikacji wystartował właśnie Premium Week. Na użytkowników programu Empik Premium przez cały tydzień czeka mnóstwo kuszących okazji.

Objętych rabatami są dziesiątki tysięcy produktów we wszystkich dostępnych w Empiku kategoriach. W supercenie kupimy m.in. perfumy Lancome La Vie Est Belle. Zapach doskonale łączy słodycz z orzeźwiającymi nutami owocowymi i długo utrzymuje się na skórze. Dodaje pewności siebie i przywołuje miłe wspomnienia o każdej porze roku. Atutem perfum jest też prosty, ale piękny flakonik.

Mat prasowe/ Kolaż

Premium Week to dobra okazja, żeby zakupić kosmetyczny hit – beztłuszczowy żel nawilżający do wszystkich rodzajów skóry, Clinique, 3 kroki Dramatically Different. Produkt o lekkiej konsystencji jest idealny dla cer mieszanych, przetłuszczających się i tłustych. Głęboko nawilża, przywraca skórze utraconą wilgoć, zapobiega odwodnieniu, odświeża i matuje. Można wykorzystać go też jako bazę pod makijaż.

Mat prasowe/ Kolaż

Świetnym wyborem (nie tylko, jeśli wybieramy się na egzotyczne wakacje) będzie też krem-żel przeciwsłoneczny do twarzy i ciała z ekstraktem z aloesu Holika Holika. Kosmetyk skutecznie chroni przed promieniami UVA i UVB, nawilża, nadaje zdrowego blasku, odświeża, koi i uspokaja skórę podrażnioną promieniowaniem słonecznym. Ma delikatną konsystencję, która szybko się wchłania, nie pozostawiając żadnych plam. Jest wodoodporny.

Mat prasowe/ Kolaż

Z kosmetyków do makijażu warto zwrócić uwagę na pogrubiająco - wydłużający tusz do rzęs Bourjois, Twist Up The Volume. Innowacyjna, wykręcająca się szczoteczka pozwala malować w dwóch pozycjach. Dzięki niej jednocześnie wydłużymy i pogrubimy włoski. Tusz trzyma się cały dzień - nie kruszy, nie rozmazuje, nie odbija od górnej powieki i ma głęboki kolor. Nawet po nałożeniu dwóch warstw, nie skleja rzęs.

Mat prasowe/ Kolaż

W promocji kupimy świece Panom Limited pachnące granatem, mango i jojobą. Nie dość, że długo się palą, to jeszcze wyglądają stylowo. Na nadchodzące długie wieczory sprawdzą się idealnie. Dzięki nim stworzymy w domu niepowtarzalny nastrój i przytulną atmosferę.

Mat prasowe/ Kolaż

A jeśli wciąż tęsknicie za wakacjami i chcecie zatrzymać na dłużej piękne wspomnienia, sprawdźcie ten elegancki album Fine Art HAMA. Ma świetną jakość i mieści aż 50 zdjęć w formacie 10x15. Przydatny jest otwór na przedniej okładce, w którym można umieścić dowolne zdjęcie i dzięki temu ją spersonalizować. Jedno jest pewne – ten album będzie służył przez lata.

Mat prasowe/ Kolaż

Oszczędzaj na codziennych zakupach z Empik Premium

Podczas Empik Premium Week warto śledzić online hity dnia, czyli limitowane oferty na produkty ze wszystkich kategorii. Nowe hity pojawiają się dwa razy dziennie – o 10:00 i o 16:00 i obowiązują przez 24 godziny od startu. Objęta rabatem -50% jest także pokaźna pula książek. Codziennie obowiązuje nowa selekcja tytułów. Wśród nich kryją się m.in. „Zanim wystygnie kawa” Toshikazu Kawaguchi, „The Love Hypothesis” Ali Hazelwood, „Czerwona ziemia” Marcina Mellera czy „Włosi” Johna Hoopera.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z promocji? To bardzo proste. Wystarczy aktywować program subskrypcyjny Empik Premium. Teraz jeszcze bardziej się to opłaca – za roczny abonament zapłacimy 20% mniej – 39,99 zł. To tylko 3,33 zł miesięcznie, a zyskujemy już od pierwszych zakupów dzięki stałym benefitom i zniżkom.

Obok możliwości korzystania z licznych promocji na wyłączność przez cały rok, nie płacimy w ogóle za dostawę zamówień powyżej 40 zł (kurierem i do tysięcy punktów odbioru), mamy -15% stałego rabatu w salonach i do -20 % na Empik.com, po okazaniu aplikacji w salonach korzystamy z rabatu na co drugą książkę. Do tego dodajmy bezpłatny dostęp do katalogu 15 tys. e-booków i audiobooków w aplikacji Empik Go, przedsprzedaż oraz rabaty na topowe wydarzenia kulturalne w Empik Bilety i Going, zniżku w Empik Foto i u partnerów zewnętrznych (Costa Coffee, kina Helios). Do tej pory przeciętny użytkownik Empik Premium zaoszczędził blisko 800 zł. Więcej informacji o programie znajdziecie tutaj.

Premium Week potrwa do 18 września. Sprawdźcie szczegóły wydarzenia i nie przegapcie okazji!

Artykuł powstał z udziałem Empiku