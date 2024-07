Zapraszamy do przeczytania wrażeń Dominiki Hamziuk z perfumerii Sephora w Klifie w Gdyni:

Reklama

Podczas Sopot Fashion Days, najbardziej prestiżowego modowego wydarzenia sezonu letniego w Trójmieście, należałam do zespołu wizażystek Sephora, które odpowiadały za wizerunek modelek biorących udział w dwudniowych pokazach mody. Na co dzień każda z nas pracuje w trójmiejskich perfumeriach Sephora. Jako lider rynku kosmetyków luksusowych oraz uznany autorytet w świecie piękna wyznaczający trendy, Sephora uważa makijaż za swoje DNA, czyli obszar, w którym się specjalizuje, stale rozwija i wyznacza trendy. Wszystkie wizażystki Sephora to pasjonatki sztuki makijażu, które bezustannie doskonalą swoje umiejętności podczas szkoleń i warsztatów przeprowadzanych pod okiem ekspertów najlepszych światowych marek.



Praca w czasie pokazów mody to dla mnie zawsze bardzo emocjonujące i inspirujące doświadczenie. Uwielbiam emocje związane z wyjątkową atmosferą panującą za kulisami tuż przed rozpoczęciem pokazu, jak i w czasie jego trwania. Ponadto, współpraca z młodymi projektantami, ich nowatorskie pomysły, wrażliwość i wyobraźnia dają nam doskonałe pole do popisu. To świetna okazja do sprawdzenia siebie i swoich możliwości w świecie wielkiej mody i wykorzystania wszystkiego, czego dotychczas nauczyłam się o sztuce makijażu podczas codziennej pracy w perfumerii i w czasie szkoleń prowadzonych przez Sephora. Uczestniczymy w nich regularnie, a najnowszym przedsięwzięciem jest rozpoczynający sie właśnie projekt Sephora University, czyli autorski program rozwoju talentów, w ramach którego najlepsi wizażyści Sephora uczestniczyć będą w wykładach i warsztatch prowadzonych przez czołowe autorytety w makijażu z Polski i zagranicy. Makijażyści Sephora to prawdziwi wielbiciele i zapaleńcy wszystkiego, co wiąże się z wizażem, dlatego szansa na naukę w Sephora University jest marzeniem każdego z nas.



Na potrzeby pokazów odbywających się w Sopocie, ekipa dziewięciu makijażystek Sephora, pracująca pod moim kierunkiem, przygotowała kilkanaście różnych stylizacji. Koncepcja artystyczna dostosowana została do stylu i indywidualnego charakteru prezentowanych kolekcji, a każdy z wykonanych makijaży został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Projektanci, z którymi pracowałyśmy bardzo docenili wkład naszego zespołu w ostateczny efekt widoczny na wybiegu. Jako wizażystki Sephora w ostatnim czasie malowałyśmy modelki także do pokazów marek La Mania, Teresa Rosati i Simple.



Wszystkie moje koleżanki, które malują modelki w czasie pokazów mody, takich jak Sopot Fashion Days 2012, na co dzień służą pomocą klientkom perfumerii Sephora w całej Polsce. Można umówić się z nami na wykonanie makijażu lub na indywidualną lekcję, która za każdym razem jest dopasowywana do potrzeb i umiejętności klientki. W czasie takich indywidualnych spotkań dzielimy się wiedzą na temat najnowszych trendów, zdradzamy także techniki i sztuczki, pozwalające wyeksponować to, co w kobiecie najpiękniejsze i zatuszować drobne niedoskonałości, które każda z nas chciałaby ukryć.



Uczymy też makijażu za pośrednictwem oficjalnego videobloga Sephora. Jest to pierwszy profesjonalny videoblogu poświęconym makijażowi, dostępny pod adresem www.blogmakijaz.pl oraz na kanale na YouTube. Blogerki, którymi są najlepsze wizażystki Sephora, w tym Mistrzynie Makijażu, w krótkich filmikach pokazują jak się malować zgodnie z najnowszymi trendami, jak stosować najgorętsze kolory sezonu, jak dostosować do swojej urody najmodniejszy look, a także jak się umalować na konkretne okazje – do pracy czy na wielkie wyjście. Dla tych dziewczyn, które dopiero stawiają pierwsze kroki w makijażu jest też sekcja wprowadzająca w jego tajniki, a dla zaawansowanych mamy filmiki pokazujące jak poradzić sobie z najtrudniejszymi aspektami wizażu, np. aplikacją sztucznych rzęs. Można też łatwo wygenerować pdfa, który zawiera listę wszystkich produktów wykorzystanych w filmiku – ułatwia to dokonanie zakupów w perfumerii!