Kuchnia to jedno z najważniejszych pomieszczeń w każdym domu, dlatego nic dziwnego, że gwiazdy przywiązują ogromną wagę, aby było to wygodne i funkcjonalne miejsce dla rodziny. W ostatnich latach we wnętrzach dominował minimalizm i jasne kolory, a teraz przyszedł czas na powrót do czerni! Zobaczcie, jak wyglądają kuchnie gwiazd, które zachwycają i inspirują na Instagramie.

Na uwagę zasługuje czarna kuchnia Doroty Szelągowskiej, nowoczesne i minimalistyczne wnętrza w domu Anny i Roberta Lewandowskich czy białe wnętrza w domu Justyny Steczkowskiej. Zobaczcie, które pomieszczenie zachwyca Was najbardziej? Koniecznie obejrzyjcie wideo z kuchniami gwiazd.

