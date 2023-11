Kuba Wojewódzki uchodzi za konesera kobiecego piękna. Jego dziewczyny to zazwyczaj urodziwe modelki, które - w niektórych przypadkach - mogłyby być jego córkami. Tylko dwóm kobietom udało się usidlić go na dłużej. Pierwszą z nich była Anna Mucha, z którą spędził ponad 5 lat. Druga to Renata Kaczoruk. Plotkowano nawet, że Kuba Wojewódzki ma co do niej poważne zamiary. Niektórzy uważali, że to właśnie ona będzie jego żoną i urodzi mu dziecko. Stało się jednak inaczej. Podobno już w styczniu Renata Kaczoruk wyprowadziła się od dziennikarza, co było utrzymywane w tajemnicy.

Kuba Wojewódzki kocha piękne kobiety