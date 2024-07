Co Kuba Wojewódzki sądzi o Agnieszce Woźniak-Starak? Dziennikarz w najnowszym wywiadzie dla "Playboya" zdradził, co tak naprawdę sądzi o swojej koleżance ze stacji. Gwiazdor i prezenterka nigdy nie ukrywali, że się lubią, choć początki ich znajomości nie były łatwe.

Nie jest tajemnicą, że to Kuba Wojewódzki stoi za transferem Agnieszki z TVP do TVN. Dziennikarka wcześniej prowadziła między innymi "Pytanie na Śniadanie", a dzisiaj jest jedną z największych gwiazd stacji TVN. Czy Kuba żałuje, że pomógł jej w karierze?

Ciągle uważam, że to była dobra decyzja. Jestem człowiekiem, który liczy się z własnym zdaniem. A o niej mam zdanie, że w telewizji wywołuje emocje.

Dziennikarz zapytał Kubę Wojewódzkiego o to, dlaczego nie pojawił się na ślubie Agnieszki Szulim (już Woźniak-Starak) i Piotra Woźniaka-Staraka. Showman odpowiedział bardzo szczerze:

Podczas wywiadu wyznał, że wpływ na jego relację z Agnieszką miała jedna sytuacja:

Kiedyś, kiedy pracowaliśmy w radiu, jeden epizod ustawił naszą znajomość i ja się tego trzymam. Jadąc rankiem do Eski Rock, na środku ulicy Ostrobramskiej, prawie naprzeciwko siedziby Polsatu, skończyło mi się paliwo. Stoję na ulicy jak Rysiek z Klanu. Jest bardzo rano, pusto, mam włączone światła awaryjne. Agnieszka, jak mi później powiedziała, przejechała koło mnie, widząc, że to ja, ale nie zatrzymała się. Pojechała dalej. Zachowała się prawie jak ja względem kolegi Figurskiego. Zostawiła mnie w potrzebie. Przyjaźń w szołbiznesie najbardziej kwitnie we fleszach fotografów.