Kronikarz „Polityki” i show-man Kuba Wojewódzki, kreujący się na znawcę show-biznesu, w ostatnim numerze tygodnika spekuluje na temat odejścia Daniela Olbrychskiego z serialu „Klan”:



Prasa spekuluje, że Daniel Olbrychski na skutek swej przygody z prowadzeniem po alkoholu stracił rolę w „Klanie”. Okazało się, że to nieprawda. Daniel sam zrezygnował/ Stwierdził, że na trzeźwo to on tym scenariuszom nie podoła.