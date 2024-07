To Kuba Wojewódzki! Poznaliście od razu tego małego chłopca ze zdjęcia? My tak... Dziennikarz pochwalił się zdjęciem z dzieciństwa na Instagramie. I chociaż gwiazdor TVN zazwyczaj nie chce rozmawiać o swoim prywatnym życiu, to w sieci coraz chętniej dzieli się swoimi wspomnieniami i fotkami z życia prywatnego. Ostatnio pokazał, jak wygląda jego mieszkanie- teraz zdecydował się ujawnić znacznie więcej.

ja#jako#maly#gigant#resortowe#dziecko#od#zawsze#noszone#na#rekach#tatus#dawno#dawno#temu#archiwum#ipn- podpisał zdjęcie na Instagramie.

Zdjęcie małego Kuby Wojewódzkiego z ojcem wywołało lawinę komentarzy. Fani dziennikarza zauważyli ich podobieństwo a przy okazji sugerowali Kubie, żeby sam pomyślał o dziecku...

Mega do taty podobny

Podobny do Ojca! Kuba, czas popracować nad potomstwem

Jesteś kopią taty

sam wziął byś się do roboty i takiego małego potomka stworzył

Zobaczcie zdjęcie jakim pochwalił się w sieci i je z najnowszym zdjęciem Kuby Wojewódzkiego- Waszym zdaniem jest podobny do swojego taty?

Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcie z dzieciństwa.

Kuba Wojewódzki jest podobny do ojca?