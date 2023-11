Reklama

Kuba Wojewódzki znów pokazał nowe auto! Król TVN znany jest z zamiłowania do szybkich i kosmicznie drogich samochodów, więc jego kolejny wybór zupełnie nas nie dziwi. To Porshe 911 w najmocniejszej wersji w historii - GT2 RS z silnikiem biturbo o mocy 700 KM! To tyle co średniej wielkości czołg. W ręce Wojewódzkiego trafiły kluczki od trzeciego egzemplarza w Polsce - jest się więc czym pochwalić.

Miłośników motoryzacji zainteresuje pewnie fakt, że ta bestia na czterech kołach rozpędza się od 0 do 100 km/h w ciągu 2,8 s., a prędkość maksymalna ryczącego potwora wynosi 340 km/h. Na zwykłej drodze to właściwe niewyobrażalne! Zakładając, że miałby całkowicie pustą i wyłączoną z ruchu autostradę, z nagrania w telewizji do swojego gdyńskiego apartamentu mógłby przejechać w... trochę ponad godzinę.

Wygląd samochodu sprawia, że ciężko go przeoczyć. Jego obudowę wykonano z lekkiego tytanu, a w kabinie 911 GT2 RS dominuje czarna skóra, czerwona Alcantara i elementy z włókna węglowego.

Taki luksus ma jednak swoją cenę. Koszt takiego samochodu to ponad 1,5 miliona złotych! Czyli tyle, ile przeciętny polski pracownik zarobi przez... całe swoje zawodowe życie (3 tys. na ręke przez 40 lat).

Pod wpisem Wojewódzkiego posypała się fala komentarzy, w dużej mierze pełnych hejtu - że za drogi, że po co się chwalić i wyrzuty dlaczego wydaje pieniądze na takie głupoty. Znaleźli się jednak obrońcy, którzy docenili nowy zakup dziennikarza.

Bardzo dobry wybór Kubo. Bardzo ładne auto i oryginalne a pieniądze są po to aby je wydawać Piękny i do tego taki unikatowy! Bardzo ładne. Życzę samych sukcesów. Mnie nie stać na takie cudo. Panie Jakubie jest Pan szczęściarzem.

Jak brzmi takie auto? Zaprazentowała to w ostatnich dniach na podobnym aucie polska mistrzyni driftu Karolina Pilarczyk. Trzeba przyznać, że robi piorunujące wrażenie!

A Wam jak się podoba?

