Kuba Wojewódzki zostanie w tym roku ojcem?!

Kuba Wojewódzki mocno zaskoczył swoich fanów! Na profilu w mediach społecznościowych opublikował wpis, który wywołał wiele spekulacji wśród jego wielbicieli. Okazuje się, że dziennikarz snuje poważne plany na 2020 rok, a jednym z jego marzeń jest... córeczka! Co jeszcze chce zrealizować?

Kuba Wojewódzki na swoim Instagramie opublikował wpis, w którym podzielił się z fanami swoimi planami na 2020 rok. Dziennikarz od tygodnia spędza czas na Barbados i tam też przywitał Nowy Rok. Gwiazdor TVN postanowił podzielić się z obserwatorami swoimi postanowieniami noworocznymi. Trzeba przyznać, że plany Kuby Wojewódzkiego są naprawdę ambitne. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o pierwszy punkt w jego spisie marzeń do realizacji w tym roku!

Wpis o zrealizowaniu postanowienia noworocznego, jakim jest posiadanie dziecka, wywołał oczywiście największe zainteresowanie! Fani natychmiast zaczęli życzyć swojemu idolowi, aby spełnił w 2020 roku to piękne marzenie.

- Powodzenia w realizacji projektów noworocznych, zwłaszcza nr 1.

- Z całego serca życzę, aby wszystkie postanowienia zostały zrealizowane !!! Powodzenia 💪🏻🥂

- No to trzymam kciuki panie Kubo. Marzenia są po to by je spełniać :) oby za rok mógł pan wszystko odhaczyć a w zamian wpisał inne postanowienia 😀

- Kuba, jakby co to syn też jest spoko 😉 dobre plany, powodzenia!! - piszą fani.