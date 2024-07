Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem reprezentanta Polski na Eurowizję 2015 mówiło się o tym, że to Doda pojedzie do Wiednia. Niestety, wcześniej pojawiły się słuchy, że prezes TVP, Juliusz Braun, ma do niej prywatny uraz, dlatego zablokował jej realizację planów. Przypomnijmy: Prezes TVP bojkotuje Dodę: Nie ma uzasadnienia dla jej obecności w telewizji publicznej

Sprawą zainteresowała się redakcja Rock Radia - Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski. Jeden z dziennikarzy podstawił się za prezydenta rodzinnego miasta Dody, Ciechanowa i zadzwonił do prezesa Brauna w tej sprawie:

Rock Radio: Dzień dobry, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.Panie prezesie, doszły do mnie informacje, że jest organizowany bojkot pani Doroty Rabczewskiej w TVP, urodzonej w Ciechanowie.

Braun: Nie ma żadnego bojkotu.

Rock Radio: Jeśli nie ma, to skąd te wszystkie informacje w mediach?

Braun: Nie mamy specjalnie do niej żadnych zapotrzebowań, ale nie ma zakazu żadnego

Rock Radio: To dlaczego nie jedzie na Eurowizję?

Braun: Mamy lepszy pomysł, to nie ulega wątpliwości.

Całość jest jeszcze zabawniejsza.

