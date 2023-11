Które sklepy są otwarte w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny? Zapomniałeś czegoś ze sklepu na Wielkanoc? Szukasz z przerażonymi oczami otwartego sklepu w twojej okolicy? Postaramy ci się pomóc i znaleźć sklep, który może być jeszcze otwarty. Ale uprzedzamy, prosto nie będzie - zdecydowana większość sklepów będzie dziś zamknięta!

Czy któreś sklepy będą otwarte 1 kwietnia w Wielkanoc i 2 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny? Większość z nich będzie zamknięta. Zakupów nie zrobimy na pewno w hipermarketach i supermarketach.

Sklepy otwarte na Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny. Które? W jakich godzinach?

To co może was uratować, to po pierwsze - stacje benzynowe - sklepy przy nich na pewno będą otwarte. Szczęścia możecie szukać też w osiedlowych sklepikach - niektóre z nich mogą być czynne - ale uprzedzamy na pewno w skróconych godzinach!

Te same zasady dotyczą sklepów otwartych w Poniedziałek Wielkanocny. Pozostają nam stacje benzynowe lub sklepy osiedlowe.

Lista sklepów: Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny

Żabka: Godziny otwarcia sklepów w Wielkanoc

Sklepy będą czynne w zależności od decyzji ajentów. W niedzielę i poniedziałek sklepy, które zostaną otwarte, będą czynne krócej niż zwykle.

Lidl: Godziny otwarcia sklepów w Wielkanoc

31.03.2018 r. (Wielka Sobota) - sklepy czynne do godz. 12:30

01.04.2018 r. (Wielkanoc) - Sklepy nieczynne

02.04.2018 r. (Poniedziałek Wielkanocny) - Sklepy nieczynne

Auchan: Godziny otwarcia sklepów w Wielkanoc

31.03.2018 r. (Wielka Sobota) - sklepy czynne do godz. 13:00

01.04.2018 r. (Wielkanoc) - Sklepy nieczynne

02.04.2018 r. (Poniedziałek Wielkanocny) - Sklepy nieczynne

Tesco: Godziny otwarcia sklepów w Wielkanoc

31.03.2018 r. (Wielka Sobota) - sklepy czynne do godz. 13:00

01.04.2018 r. (Wielkanoc) - Sklepy nieczynne

02.04.2018 r. (Poniedziałek Wielkanocny) - Sklepy nieczynne

Biedronka: Godziny otwarcia sklepów w Wielkanoc

31.03.2018 r. (Wielka Sobota) - sklepy czynne do godz. 13:00

01.04.2018 r. (Wielkanoc) - Sklepy nieczynne

02.04.2018 r. (Poniedziałek Wielkanocny) - Sklepy nieczynne

Freshmarket: Godziny otwarcia sklepów w Wielkanoc

(1.04.2018) Sklepy będą czynne w zależności od decyzji ajentów.