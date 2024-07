Borys Szyc, bo o nim mowa, przyjechał swoim skuterem na bankiet zorganizowany z okazji zakończenia zdjęć do filmu Bitwa Warszawska 1920.

Reżyserem jest Jerzy Hoffman, a dzieło tym bardziej ambitne, że w całości zrealizowane jest w technologii 3D.

Poza Borysem Szycem w filmie wystąpią także Daniel Olbrychski i Natasza Urbańska. Premiera przewidziana jest we wrześniu przyszłego roku.

Szycowi gratulujemy dystansu do siebie, bo w dzisiejszych czasach to rzadko spotykane u aktorów tego formatu.

Reklama