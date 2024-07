Powstaną nowe odcinki serialu "Daleko od noszy", w którym jedną z głównych ról grała Anna Przybylska! O tym, że produkcja po pięciu latach przerwy będzie kontynuowana, na swoim profilu na Facebooku poinformował reżyser serialu. Krzysztof Jaroszyński zdradził, że trwają już rozmowy ze stacją Polsat dotyczące powrotu "Daleko od noszy" na antenę. Pojawiło się więc pytanie, kto mógłby zastąpić zmarłą Annę Przybylską, która wcielała się w doktor Karinkę?

Paweł Wawrzecki w rozmowie z Super Expressem nie ukrywa, że nie wyobraża sobie, żeby ktoś inny miał zagrać sympatyczną panią doktor.

Jeżeli pan Jaroszyński zdecydował się na kontynuację "Daleko od noszy" to z tymi samymi ludźmi, którzy byli, i na pewno będzie doktor Kidler, którego grałem - przyznaje Paweł Wawrzecki. - Nie wiem, kto mógłby zastąpić Anię. Ona jest trudna do zastąpienia. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale ona taka była. Ona była naszym kolorem i duszą. Wielka szkoda, że nie ma jej już z nami. Jak to mówią: "Nie chce się, a żyć trzeba" - powiedział tabloidowi.