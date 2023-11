1 z 5

Kto zabił Johna F. Kennedy'ego? To pytanie już od wielu lat zadają sobie miliony Amerykanów. Były prezydent zginął w zamachu - 22 listopada 1963 roku. JFK został zastrzelony podczas wizyty w Dallas w Teksasie. Do tej pory wszystkie dokumenty związane z tą sprawą były utajnione. Donald Trump zapowiedział jednak, że teraz zamierza je upublicznić. Wczoraj w USA miało dość do całkowitego ujawnienia 3815 dokumentów, które miały być udostępnione do publicznej wiadomości przez Amerykańskie Archiwa Narodowe. Tak się jednak nie stało! Dlaczego? Sprawdźcie na następnej stronie.

Zobacz także: O licznych zdradach, samotnym macierzyństwie i burzliwym małżeństwie… Czy książka Ivany Trump zaszkodzi prezydentowi USA?