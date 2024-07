1 z 15

Kilka godzin temu poznaliśmy zwyciężczynię 14. edycji "Tańca z Gwiazdami", a drugiej emitowanej na Polsacie. Do rywalizacji stanęło 12 par, a w finale znalazła się Agnieszka Sienkiewicz i Anna Wyszkoni, która od początku typowana była na faworytkę. Obie panie cieszą się dużą sympatią widzów, a ich szanse były niezwykle wyrównane.

W dzisiejszym odcinku uczestniczki zatańczyły po 3 tańce. Pierwszym był wybór jury, drugim wybór pary, a trzecim stylem, jaki zaprezentowały pary był freestyle. Do samego końca ciężko było stwierdzić, która z nich zwycięży, ale ostatecznie Kryształowa Kula powędrowała do Agnieszki Sienkiewicz, która z odcinka na odcinek rozkwitała, a jej starania doceniło jury i widzowie. My zebraliśmy zdjęcia aktorki z całej edycji.

