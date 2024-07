Niektórzy zrobią wszystko żeby zaistnieć. Kupują sobie egzotyczne majtki, opowiadają zmyślone historie o swoim ciężkim dzieciństwie... Ale nic nie przyniesie takiej popularności jak lansowanie się na kimś kto jest już popularny.

Reklama

Tych zdjęć nie trzeba komentować -mówią same za siebie. Zastanawia nas jedno: czemu Sonia się na to zgodziła? Od razu widać, że był to dobrze zaplanowany chwyt marketingowy.