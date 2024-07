Nową twarzą słynnego włoskiego domu mody została 25-letnia Charlotte Casiraghi, księżniczka Monako i wnuczka pięknej Grace Kelly.

Mimo, że w kolejce do tronu jest dopiero czwarta, to można zaliczyć ja do bardzo zajętych młodych osób. Arystokratka i modelka, wykształcenia filozof, z zawodu dziennikarka została ostatnio nową twarzą Gucci.

Jednak nie jest to jej pierwsza przygoda z tą marką. Charlotte jest bowiem również miłośniczką jeździectwa, która ma na koncie kilka zwycięstw. Księżniczka jeździ konno nie w byle bryczesach, a w tych zaprojektowanych przez Fridę Giannini dla Gucci. Od dwóch lat Charlotte Casiraghi promuje ten sport w strojach sygnowanych logo tego włoskiego domu mody.

Jak myślicie, czy księżniczka sprawdzi się w roli ambasadorki Gucci? My uważamy, że nie mogli wybrać lepiej.

