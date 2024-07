Katarzyna Pakosińska swego czasu była twarzą jednego z najpopularniejszych polskich kabaretów, a dokładniej "Kabaretu Moralnego Niepokoju". Wskutek nieporozumień z kolegami odeszła z zespołu i rozpoczęła "solową karierę". Szybko też odnalazła się w roli celebrytki, bywała nawet na imprezach i medialnych uroczystościach - z różnym skutkiem. Przypomnijmy: Pakosińska straszy gwiazdy na salonach

Jakiś czas temu na rynku ukazała się też debiutancka książka Pakosińskiej zatytułowana "Georgialiki. Książka pakosińsko-gruzińska", która cieszy się dużą popularnością wśród czytelników i jest owocem fascynacji Katarzyny Gruzją, z której pochodzi jej ukochany. Szybko jednak została oskarżona o plagiat przez Artura Bińkowskiego, autora książki "Oblicza Gruzji". Według niego i przedstawionych dowodów, w książce celebrytki znajduje się mnóstwo zapożyczeń i przedruków z jego dzieła i wielu innych źródeł. W końcu Pakosińska postanowiła skomentować te zarzuty.



Książka jest moim debiutem. Włożyłam w nią wiele pracy i serca, do wszystko podchodziłam bardzo emocjonalnie. Może dlatego przyniosła mi również kłopoty... Nie wydrukowaliśmy map, omyłkowo nie oznaczyłam niektórych cytatów, a część była opisana niepoprawnie, do tego nie dołączyliśmy całości grafik rysowanych przeze mnie tuż przed oddaniem do druku... Jednak wszystkie te błędy były niezamierzone i na pewno będą poprawione w kolejnych wydaniach. Mam nadzieję, że czytelnicy i autorzy tekstów źródłowych mi wybaczą. Przecież nie myli się tylko ten, kto nic nie robi - wyznała w rozmowie z "Grazią".