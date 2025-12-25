9 grudnia 2025 r. książę William odwiedził nowe biuro fundacji Centrepoint w Londynie, świętując 20-lecie swojego patronatu nad organizacją. Podczas wydarzenia następca brytyjskiego tronu został zaproszony do udziału w malowaniu muralu „Wall of Hope”, współtworzonego przez młodzież korzystającą z pomocy fundacji i artystę Lanré Olagoke. Niestety, moment ten szybko zamienił się w wstydliwą anegdotę.

Książę William zdradził swój sekret

Kiedy William chwycił za pędzel, z uśmiechem przyznał, że nie ma zbyt wielkich umiejętności malarskich. Zapytany przez artystę, czy często maluje, odpowiedział:

Malowałem już. Ale nie chcielibyście widzieć efektów

Po zakończeniu pracy zażartował: „Efekt nie jest najlepszy!”. Te słowa wywołały śmiech wśród zebranych i zostały szeroko skomentowane w mediach.

Wypowiedź Williama spotkała się z życzliwym odbiorem.

Król Karol III i książę George to najwięksi artyści w rodzinie?

W przeciwieństwie do Williama, król Karol III od wielu lat maluje akwarele. Swój pierwszy publiczny pokaz dzieł miał w 1977 r. w zamku Windsor, gdzie wystawiono jego prace obok obrazów królowej Wiktorii i szkiców księcia Filipa. Obrazy Karola cieszą się dużą popularnością i uznaniem – niektóre z nich sprzedawane są za tysiące funtów.

Artystyczny talent najwyraźniej przeszedł również na młodsze pokolenie. Syn Williama, książę George, w 2022 r. stworzył realistyczną akwarelę renifera, która została zaprezentowana przez jego rodziców jako świąteczna ilustracja. Obrazek zachwycił internautów swoją precyzją i wrażliwością, sugerując, że młody książę odziedziczył zdolności po dziadku.

20 lat działalności Williama w fundacji Centrepoint

Książę William został patronem Centrepoint w 2005 r., mając zaledwie 23 lata. Od tego czasu aktywnie wspiera fundację, której misją jest pomoc osobom bezdomnym w Wielkiej Brytanii. Podczas jubileuszowej wizyty w Londynie William przeciął trzywarstwowy tort i wygłosił krótkie przemówienie, w którym podkreślił znaczenie działań fundacji.

To niezwykłe, gdy pomyślę, ile udało się osiągnąć przez te 20 lat. Jestem dumny, że mogę być częścią rodziny Centrepoint

Następnie podziękował pracownikom i wolontariuszom za ich codzienne zaangażowanie.

Działania Williama na rzecz walki z bezdomnością nie ograniczają się jedynie do Centrepoint. Jest on również inicjatorem programu Homewards, którego celem jest przeciwdziałanie bezdomności w całej Wielkiej Brytanii.

