Książę Harry

Książę Harry kończy dziś 31 lat! Henry Charles Albert David (bo tak się naprawdę nazywa) to w tej chwili jeden z najbardziej pożądanych królewskich kawalerów. Młodszy brat księcia Williama. W przeciwieństwie do statecznego brata, ma opinię niesłego imprezowicza. Brytyjska prasa niejednokrotnie dokumentowała jego wybryki. A to zdarzyło mu się pójśc na bal w stroju nazisty, a to wynajłą prostytutkę. Największy skandal to zdjęcia nagiego Harry'ego na imprezie, które wylądowały na okładkach tabloidów. Monarchia przeżyla, ale babcia Elżbieta miala chyba niezły ból glówy. Teraz Harry spoważniał. Był na służbie wojskowej, udziela się na państwowych uroczystościach. I choć swego czasu pół świata swatało go z siostrą księżnej Kate, Pippą Middleton , to chyba na razie Harry nie zamierza założyć rodziny.