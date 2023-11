Książę Andrzej jest drugim synem królowej Elżbiety II. Oprócz niego monarchini i jej maż Filip doczekali się dwóch synów Karola i Edwarda oraz córki Anny. Teraz królowa, chcąc uniknąć skandalu w rodzinie królewskiej z pedofilią w tle, zdecydowała się odsunąć księcia Andrzeja z obowiązków królewskich.

To jednak nie wszystko jej syn został nie tylko zwolniony z pełnienia dotychczasowej funkcji, ale również pozbawiony pensji! Książę straci 249 000 funtów pensji, a wszystko przez przyjaźń Jeffreyem Epsteinem, oskarżonym o pedofilię. Czy książę zatrzyma tytuł? Królowa mu na to pozwoli!?

Książę Andrzej poniósł surowe konsekwencje za przyjaźń z Jeffreyem Epsteinem!

Królowa wezwała swojego syna do Pałacu Buckingham i tam poznał decyzję swojej matki. Ta trudna, a zarazem kontrowersyjna decyzja jest związana z udziałem księcia w aferze związanej z Jeffreyem Epsteinem. Nie od dziś wiadomo, że książę często bywał w willi amerykańskiego finansisty. Jedna z młodych dziewcząt, które były tam wykorzystywane seksualnie oskarżyła księcia Andrzeja o gwałt. Jak donosi „Daily Mail” członek rodziny królewskiej został wezwany przez FBI, aby jeszcze przez świętami Bożego Narodzenia złożył zeznania w tej sprawie.

Książę Andrzej i jego pracownicy muszą współpracować przy wszystkich dochodzeniach, stawiać się w sprawie zeznań i procesów cywilnych oraz przedstawić wszystkie dokumenty. Nikt nie stoi ponad prawem i każdy powinien odpowiadać na pytania - powiedziała dla "Daily Mail" adwokat Lisa Bloom.

Kontrowersyjny wywiad księcia Andrzeja!

To oznacza, że sytuacja księcia Andrzeja jest naprawdę poważna, skoro królowa zdecydowała się na tak trudny dla niej krok i „odcięła” swojego syna od rodziny królewskiej! Ogromne kontrowersje wywołał wywiad księcia, którego ostatnio udzielił. Według brytyjskich mediów to właśnie ten wywiad przyniósł dla syna królowej tak katastrofalne skutki, jeśli chodzi o jego rolę w rodzinie królewskiej.

Książę Andrzej przyznał, że nigdy nie nie spotkał Virginii Roberts, nastolatki, która oskarża go o gwałt, podczas kiedy ich wspólne zdjęcie od jakiegoś czasu było rozsyłane w sieci. Co więcej, chcąc potwierdzić swoją wersję wydarzeń stwierdził, że tego dnia spotkał się z córką, Beatrycze. W wywiadzie nie zabrakło też słów skruchy, ale to mało wiarygodne wypowiedzi wysunęły się na pierwszy plan.

I to właśnie mnie każdego dnia męczy. Bo jest to coś, co nie przystoi członkowi rodziny królewskiej, a przecież my staramy się każdego dnia utrzymywać jak najwyższe standardy i tradycje. A ja zawiodłem. Po prostu - powiedział książę Andrzej na temat znajomości z Jeffreyem Epsteinem w wywiadzie dla BBC.

Książę Andrzej zatrzyma swój tytuł?

Aferę z księciem Andrzejem brytyjscy eksperci wprost nazywają największym kryzysem, który ogarnął rodzinę królewską od dziesięcioleci. Penny Junor, królewski ekspert, powiedziała: „Myślę, że królowa jest przerażona - to był katastrofalny rok”, a biografka rodziny królewskiej Ingrid Seward, dodaje: „Nigdy czegoś takiego nie pamiętam”.

Według doniesień "Daily Mail" książę Karol, który obecnie przebywa w Nowej Zelandii ze swoją żoną Camillą, potwierdził, że jego młodszy brat został pozbawiony wszelkich obowiązków królewskich. Jeśli książę zostanie uznany za winnego królowa odbierze mu tytuł? Patrząc na obecną sytuację - wydaje się to bardzo prawdopodobne!

Książę Andrzej jest drugim synem królowej Elżbiety II i księcia Filipa

Królowa Elżbieta II słynie z tego, że jest surową monarchinią.

