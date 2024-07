Krzysztof Krawczyk nie wystąpi na festiwalu organizowanym przez Telewizję Publiczną. Okazuje się, że to właśnie słynny artysta otrzymał propozycję wystąpienia na imprezie po tym, jak z udziału w festiwalu zrezygnowała Maryla Rodowicz. Krzysztof Krawczyk w rozmowie z portalem Viva.pl zdradził, dlaczego nie przyjął zaproszenia od władz TVP.

Chociaż Telewizja wciąż nie zdecydowała, gdzie, po tym władze Opola zerwały współpracę z TVP, odbędzie tegoroczny festiwal, to stacja już szuka artystów, którzy zgodzą się na nim wystąpić. Po tym, jak z udziału z opolskiego jeszcze festiwalu zrezygnowała cala plejada gwiazd TVP chciała, żeby zamiast jubileuszu Maryli Rodowicz odbył się koncert Krzysztofa Krawczyka.

Uważam, że artyści nie powinni mieszać się w politykę, polityka nie powinna również ich obchodzić. Potwierdzam, że TVP zadzwoniła do mojego menadżera Andrzeja Kosmali z propozycją, żebym wystąpił na koncercie zamiast Maryli Rodowicz, jednak odmówiliśmy, ponieważ było za mało czasu na organizację takiego wydarzenia. Nie była to zresztą pierwsza tego typu propozycja: dwa miesiące temu również pojawiło się zaproszenie do udziału w festiwalu, ale było już za późno, ponieważ miałem podpisane kontrakty na inne występy i to się od tamtego czasu nie zmieniło. Nie wystąpię zatem zamiast Maryli Rodowicz, ponieważ mam inne zobowiązania koncertowe- Krzysztof Krawczyk skomentowała w viva.pl.