Hanna Dunowska zmarła 1 sierpnia w wieku 60 lat. Polską aktorkę wspomina Krzysztof Ibisz, który ponad 20 lat temu prowadził z gwiazdą program "Czar par" na antenie TVP. Jak ją zapamiętał? Jak wyglądało ich ostatnie spotkanie?

Program "Czar par" wystartował w 1993 roku. Jego prowadzącymi byli Krzysztof Ibisz, wschodząca wówczas gwiazda telewizji oraz Hanna Dunowska, która miała ugruntowaną pozycję w świecie aktorskim i telewizyjnym. Ibisz w rozmowie z Super Expressem mówi, że to Hanna była gwiazdą show, na której się wzorował:

Program zakończył się w 1996 roku, a ich drogi się rozeszły. Dunowska rozpoczęła pracę jako terapeutka, Ibisz piął się na sam szczyt dziennikarstwa.

Spotkaliśmy się kilka lat temu, we Wrocławiu, na planie jednej z produkcji, zjedliśmy razem obiad, powiedziała mi wtedy, że jest psychoterapeutką i ma swoją poradnię. Ucieszyłem się, bo to do niej pasowało, to była jej droga, pomyślałem wtedy, że jest w dobrym miejscu. Zostanie w mojej pamięci jako ikona piękna - wspomina prezenter w rozmowie z gazetą.

Przyczyny śmierci Hanny Dunowskiej nie są znane. Wiadomo, że kilka lat wcześniej walczyła z nowotworem piersi:

Nie chodziłam do lekarzy prawie w ogóle. Nic mi nie dolegało, uważałam się za zdrową fizycznie osobę, natomiast nie zdawałam sobie sprawy, że psychicznie jest coraz gorzej. I diagnoza: nowotwór piersi… Najpierw nie dowierzałam, ale skoro słyszę i widzę na USG, to musi być prawda. Diagnoza okazała się momentem zwrotnym, poczułam mocno, że ja nadal chcę żyć, że nie chcę się poddać. Odezwała się we mnie stara Hania, energiczna harcerka, co nie da sobie w kaszę dmuchać, poradzi sobie ze wszystkim. Obiecałam sobie, że wygram z tym rakiem. To był mój cel” - wyznała Hanna Dunowska z portalem ohme.pl.