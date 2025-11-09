Nie da się ukryć, że Krzysztof Ibisz to niezmiennie, od lat ulubieniec widzów. Obecnie możemy śledzić jego losy co tydzień, na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Tym razem z kolei, w dniu wielkiego półfinału show prezenter podzielił się szczęsliwą nowiną za sprawą Instagrama. Koniecznie zobaczcie, o co chodzi!

Krzysztof Ibisz podzielił się nowiną

Bez wątpienia oczy wszystkich Polaków w każdą niedzielę skierowane są na najbardziej roztanczony parkiet w Polsce. Parkiet "Tańca z Gwiazdami"! To właśnie tam Krzysztof Ibisz, wspólnie ze współprowadzącą, Pauliną Sykut-Jeżyną spełnia się w roli prowadzącego, w związku z czym emocji nie brakuje. Ostatnio widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie mogli darować Ibiszowi słów do niewidomej Mazur. Teraz z kolei wszyscy fikusują się na wielkim półfinale, który będziemy mogli obejrzeć już dzisiaj. W dniu półfinału Krzysztof Ibisz miał dla widzów także inne wieści. Prezenter postanowił podzielić się szczęśliwą nowiną.

Widzowie ruszyli z gratulacjami dla Krzyszofa Ibisza

Jak się okazuje, Krzysztof Ibisz postanowił zdradzić sekret swojej długowieczności i rozwiać wszelkie wątpliwości - zrobił to za sprawą Instagrama. To właśnie tam, z wielkim dystansem do siebie i poczuciem humoru ogłosił, że właśnie wydał nową książkę!

To ile w końcu mam lat? Tego nie wie nikt, ale ja na pewno wiem, że również możecie poznać sekret mojej młodości w mojej najnowszej książce 🙌🏻 Link znajdziecie w bio! 😎 czytamy.

Obok tej informacji widzowie nie mogli przejść obojętnie. Od razu ruszyli z licznymi komentarzami i gratulacjami!

Świetnie pan wygląda, podziwiam, pozdrawiam serdecznie ❤️

Jako 32-latek wyglądający na 40 koniecznie muszę przeczytać! 😬

❤️ nasz polski agent Cooper, ciągle w najlepszej formie czytamy.

Jesteście ciekawi jego sekretu?

