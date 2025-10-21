Telekamery „Tele Tygodnia” to prestiżowe polskie nagrody przyznawane od 1998 roku na podstawie głosów czytelników, wyróżniające między innymi najlepszych aktorów, prezenterów i produkcje telewizyjne. Podczas tegorocznego rozdania nagród aż dwie statuetki trafiły w ręce Krzysztofa Ibisza.

Krzysztof Ibisz legendą polskiej telewizji

Krzysztof Ibisz to postać, której zdecydowanie nie trzeba nikomu przedstawiać. Prezenter od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Na szeroką popularność zapracował sobie przede wszystkim prowadzeniem programów rozrywkowych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem widzów.

Od ponad dwudziestu lat jest związany ze stacją Polsat, gdzie regularnie pojawia się na antenie jako gospodarz najważniejszych formatów. Obecnie prowadzi popularne programy, takie jak między innymi "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", "Awantura o kasę" i "Demakijaż".

Krzysztof Ibisz pochwalił się sukcesem na Instagramie

Krzysztof Ibisz opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym dumnie dzierży w ręku statuetkę Telekamer "Tele Tygodnia". W tym roku prezenter otrzymał nagrodę w aż dwóch kategoriach - "Prezenter/Prowadzący/Gospodarz Show" oraz "Format rozrywkowy". W tej drugiej uhonorowano go za kultowy program "Awantura o kasę".

Trzymam w dłoniach dowody, że moje wybory sprzed lat i moja pasja, nadal płoną, działają i pozwalają się spełniać w tym ukochanym medium jakim jest telewizja. Warto wierzyć w swoje pomysły i nie odpuszczać napisał na Instagramie.

Sekcję komentarzy zalały gratulacje od fanów Krzysztofa Ibisza. Pojawiło się również wiele ciepłych słów od koleżanek i kolegów prezentera z branży telewizyjnej.

Krzysiu! Ogromne gratulacje. Zasłużyłeś na wszystkie nagrody świata. Jesteś ikoną i legendą telewizji napisała Katarzyna Cichopek.

Gratulacje Krzysiu! dodała Paulina Sykut-Jeżyna.

W 100 procentach zasłużone, moje gratulacje nie tylko dla Pana, ale również dla całej ekipy realizującej Awanturę o kasę czytamy we wpisie jednego z fanów Ibisza.

My również dołączamy się do gratulacji.

