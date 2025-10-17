Krzysztof Cugowski to absolutna ikona w świecie polskiej muzyki, a także były lider Budki Suflera. Choć nie ma w zwyczaju brylować na imprezach branżowych i sporadycznie udziela wywiadów, jego życie osobiste i zawodowe niezmiennie budzą ogromne zaciekawienie. Niespodziewanie artysta podzielił się wyznaniem na temat spisanego już przez siebie testamentu. Dlaczego zdecydował się na ten krok?

Dlaczego Krzysztof Cugowski spisał testament?

Krzysztof Cugowski w wieku 75 lat muzyk postanowił spisać testament. Jak ujawnił w rozmowie z „Faktem”, motywacją do tej decyzji była chęć uniknięcia sporów i konfliktów rodzinnych po jego śmierci. Jak zaznaczył, życie niesie ze sobą różne doświadczenia, nie zawsze pozytywne, również po śmierci. Cugowski nie chce, by jego odejście było powodem nieporozumień między bliskimi.

Wiem doskonale, że bez testamentu kolejne pokolenia mają kłopoty. Życie ludzkie składa się z różnych, nie zawsze fajnych rzeczy, także po zejściu ostatecznym też to wszystko się odbywa. Dlatego należy się przygotować i załatwić sprawy za życia, żeby później spadkobiercy nie mieli problemu

Żona Krzysztofa Cugowskiego pomogła mu w przygotowaniu testamentu

Jak się okazało, w procesie sporządzania testamentu Krzysztofa Cugowskiego znaczącą rolę odegrała jego obecna żona, która jest rzeczoznawcą majątkowym i – jak podkreślił artysta – ma duże doświadczenie w sprawach spadkowych. To m.in. jej opowieści sprawiły, że muzyk zdał sobie sprawę z powagi sytuacji.

Moja żona jest rzeczoznawcą majątkowym i bierze udział w różnych sprawach spadkowych i wie, jakie tam się rzeczy dzieją. To są historie, których żaden scenarzysta by nie wymyślił! Makabryczne niekiedy jak ludzie potrafią się kłócić o majątek po swoich bliskich

To właśnie dzięki wsparciu i zaangażowaniu żony artysta mógł zadbać o odpowiednie uporządkowanie swoich spraw majątkowych.

Synowie to wiedzą, że sprawy są ułożone. Żona się tym zajęła, więc wszystko jest jasne. Widziałem zbyt wiele historii, w których majątek podzielił ludzi. Chciałem, żeby w mojej rodzinie nigdy do tego nie doszło

Krzysztof Cugowski jest ojcem trzech synów. Dwaj z nich – Piotr i Wojciech – pochodzą z jego pierwszego małżeństwa. Trzeci syn, Krzysztof junior, jest owocem obecnego związku.

Krzysztof Cugowski ma problemy ze zdrowiem?

Artysta niechętnie mówi o swoim życiu osobistym, a już tym bardziej o ewentualnych problemach. Mimo to nie od dziś fani spekulują na temat jego zdrowia, zamartwiając się coraz bardziej. Krzysztof Cugowski nie jest dziś już tak aktywny w mediach, jak kiedyś, co martwi jego słuchaczy. Jakiś czas temu jego syn, Piotr Cugowski, zabrał głos w tej sprawie, podkreślając, że 75-latek ma się bardzo dobrze.

Odżył bardzo mocno. Nie poddaje się metryce, jest w fantastycznej formie

Nie ma więc wątpliwości, że do spisania testamentu zmotywowały Krzysztofa Cugowskiego wyłącznie obawy o konflikty w rodzinie.

