Krystyna Sienkiewicz zostawiła ogromny spadek! Okazuje się, że aktorka sporo inwestowała. W swojej książce pisała o tym, jakie ziemie udało jej się kupić i że to są najlepsze decyzje, jeśli chodzi o lokowanie pieniędzy.

Trzy domy. Nie, dwa domy i jeden domek z patyczków. To są ostatnie moje domy (...) Trzeba kupować ziemię, trzeba kupować domki. To jest bank. Los figle płata, a my, jeśli trzeba, to płacimy. Kupiłam więc ziemię w Świdrze, kupiłam przy Płatniczej, to była mądra rzecz.

Szacuje się, że wartość nieruchomości Krystyny Sienkiewicz w Warszawie to 1,5 miliona złotych. Do tego wszystkiego dochodzi duży dom nad Zalewem Zegrzyńskim wart milion złotych. Poza tym dochodzą do tego tantiemy, oszczędności i dochód ze sprzedaży książek. P​rawdopodobnie łączna wartość spadku Krystyny Sienkiewicz to 3 miliony złotych.

Spadek Krystyny Sienkiewicz

Aktorka zmarła w niedzielę w nocy, a w jej domu panuje okropny smutek. W jej domu na warszawskich Bielanach mieszka już tylko wieloletnia przyjaciółka i pomoc domowa, Ukrainka Lubow Kozak. "Super Express" postanowił skontaktować się z bliską dla Krystyny Sienkiewicz osobą. Niestety Lubow nie chciała wypowiadać się na ten temat:

Nie potrafię, nie mogę o niej mówić.

Organizacją pogrzebu zajmuje się jej bratanek, Kuba Sienkiewicz. Prawdopodobnie to on lub adoptowana córka aktorki odziedziczą majątek.

Czy to Kuba Sienkiewicz odziedziczy ten majątek?