Fani Krystyny Jandy dobrze znają jej profil na Facebooku. Aktorka zamieszcza tam wiele ciekawych i dobrze pisanych historii ze swojego życia. Nic dziwnego, że jej profil polubiło już 166 tys. osób!

Sobotni wpis Krystyny Jandy błyskawicznie rozchodzi się po sieci i wywołuje burzę komentarzy. Również mocno krytykujących aktorkę. W niedzielę musiała wytłumaczyć swoje intencje.

Aktorka opisuje swoją wizytę w gdańskim sklepie. Weszła kupić słuchawki i głośnik do telefonu. Zapytała też o laptopa, a wtedy dociekliwy sprzedawca - chcący najwidoczniej wybrać dla niej jak najlepszy sprzęt -zapytał… “a czym się pani zajmuje?”. Dalej rozmowa wyglądała trochę komicznie, trochę tragicznie…

Zupełnie tym niezrażony brnął dalej. Gdy aktorka poprosiła go o fakturę, ten poprosił o dane…

Sprzedawca niewiele też wiedzieł o Solidarności. Ale miał za to dużo informacji o sprzedawanym laptopie…

Zobacz także

Poniżej cały wpis…

Weszłam energicznie, jak zwykle miałam tylko chwilę i korzystałam z nadarzającej się okazji.- Czy mógłby mi pan dać sł... Posted by Krystyna Janda on 3 października 2015

Pod wpisem Krystyny Jandy pojawiło się od razu mnóstwo komentarzy. Jedni byli zdziwieni, że ktoś może nie znać takiej aktorki, inni jednak zwracali uwagę na postawę jej samej.

Komentowali:

Dlatego w niedzielę Krystyna Janda znów zabrała głos:

Dlaczego w ogóle napisałam ten tekst? Dlaczego to opisałam, nie dlatego że ktoś mnie nie zna, bo to drobiazg, jest takich ludzi pewnie wielu i to naturalna kolej rzeczy, nie gram w serialach itd. Zbulwersowało mnie to, że nie wie co to Solidarność i te dwa znaczące dla historii i opowiadające o historii filmy. Ma 22, lub 23 lata i nie wie gdzie żyje.