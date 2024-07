Krystyna Janda zamierza zostać politykiem i bronić praw kobiet? Aktorka zawsze świetnie wypadała w rolach kobiet silnych, zdecydowanych, walczących o prawdę. Sama jednak nie przypuszczała, że jednym wpisem na Facebooku uda jej się porwać do strajku przeciw zaostrzeniu ustawy aborcyjnej i zachęcić do udziału w czarnym proteście 100 tysięcy Polaków!

W magazynie "Flesz" Krystyna Janda pierwszy raz odniosła się do tych wydarzeń!

– Spodziewałam się, że kobiety będą protestować, że to będzie trwało i będzie burzliwe, że temat i sytuacja tego wymaga, ale że to moje jedno udostępnienie, kliknięcie w telefonie, będzie miało jakiekolwiek znaczenie? Nie, tego się nie spodziewałam (...) Okazało się, że wystarczyła iskierka do pożaru. Zresztą pożar już narastał od kilku dni, media i wypowiedzi polityków go podsycały. Niemniej byłam zszokowana natychmiastową reakcją i późniejszym przebiegiem spraw. No, ale wszystko potem toczyło się poza mną, siłą rosnącego gniewu kobiet – powiedziała aktorka w rozmowie z "Fleszem".