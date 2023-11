Reklama

Gwiazdor "M jak miłość" Krystian Wieczorek i jego żona Maria Wieczorek zostali rodzicami! W połowie marca na świat przyszło ich pierwsze dziecko.

Synek czy córeczka? Państwo Wieczorek zostali rodzicami córeczki.

Córka Marii Szafirskiej i Krystiana Wieczorka jest zdrowa, jej rodzice nie posiadają się z radości - czytamy w "Dobrym Tygodniu".

Płeć i imię dziecka Krystiana Wieczorka

Jak mała ma na imię? Jak się dowiedzieliśmy, para planowała nazwać córkę Lenka!

Zobacz: Wiadomo już, kiedy Krystian Wieczorek i jego żona zostaną rodzicami! Jak się czuje przyszła mama?

Krystian Wieczorek ze względu na dziecko ograniczył swoją działalność zawodową, by jak najdłużej być z rodziną w domu. Długo się przygotowywał do życiowej roli - ojca. Chodził do szkoły rodzenia i czytał o rodzicielstwie.

Wzruszam się kiedy mały człowiek będąc jeszcze w brzuszku mamy reaguje na mój głos - mówił niedawno Wieczorek.

Przypomnijmy, że Maria Wieczorek zmaga się z boreliozą i to było przeszkodą w staraniu się pary o dziecko. Choć z choroby nie da się całkowicie wyleczyć, aktorka walczyła by nie była ona zagrożeniem dla dziecka.

Parze serdecznie gratulujemy zdrowej córeczki!

Zobacz także: Dlaczego Maria i Krystian Wieczorkowie długo ukrywali, że będą mieli dziecko? Mieli poważny powód!

Krystian Wieczorek ma 43 lat, a jego żona Maria Wieczorek 26.

Reklama

Maria i Krystian Wieczorkowie wzięli ślub w lipcu 2016 roku.