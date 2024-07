Krystian Wieczorek do tej pory nie opowiadał o swojej ukochanej. Dla magazyny "Party" zrobił wyjątek i miesiąc po cichym ślubie na Podlasiu, na który zaprosił tylko garstkę przyjaciół i rodzinę udzielił wywiadu, w którym po raz pierwszy opowiedział, czy chce mieć dzieci i czym urzekła go żona.

Wieczorek twierdzi, że decyzja o ślubie była jedną z najbardziej świadomych w jego życiu. Opowiada też, że nie wierzy w taką teorię – że przeciwieństwa się przyciągają. Oni z Marią są bardzo do siebie podobni.

Łączy nas tak wiele, że nie sposób tego wszystkiego opisać. Gdy człowiek jest otwarty i ciekawy, to chce „spróbować” świata bliskiej osoby. A to jeszcze bardziej zbliża. Opowiem ci pewną historię. Odkąd sięgam pamięcią, sport był dla mnie ważny. Zawsze chciałem nauczyć się pływać na desce. I co się okazało? Moja żona od dziecka też jest zapaloną windsurferką. U nas wszystko się składa w całość!