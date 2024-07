W Szwecji nie dawno ukazała się książka o niedokońca publicznym życiu monarchy. Okazuje się, że król Gustaw XVI ma wiele tajemnic. Szwedzki dwór jeszcze nie ustosunkował się co do rewelacji znajdujących się w tej książce, ale jedna z autorów biografii już straciła pracę w radiu. Nic dziwnego – historie demaskują prawdziwe oblicze króla. Oprócz wystawnych imprez w knajpie gangstera król miał także romans z gwiazdą pop - Camillą Henemark, znaną jako La Camila z zespołu Army of Lovers. Związek ten trwał ponad rok.



Jak podaje Rzeczpospolita - Szefowa informacji dworu Nina Eldh już sugeruje, że może dojść do procesów. Pozwy o zniesławienie to nie nowość w życiu królewskiej rodziny. W ubiegłym roku księżniczka Madeleine wygrała dzięki niemieckiemu adwokatowi celebrycie proces o „pozbawioną skrupułów kampanię plotek” przeciw niej w niemieckiej gazecie. Otrzymała rekordowe odszkodowanie 4,2 mln koron (około 400 tys. euro).



Myślicie, że autorzy książki rzeczywiście naciągnęli fakty? Czy, jak to mówią, tłumaczą się tylko winni?