Tej wiosny zdecydowanym nr. 1 jest różowa szminka. Powinna być na ustach wszystkich! Najnowszy trend pokochała już Małgorzata Kożuchowska, która postawiła na intensywny odcień różu i to w matowej wersji.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Małgorzaty Kożuchowskiej

Reklama

Makijaż Małgorzaty Kożuchowskiej krok po kroku:

1. Na oczyszczoną i nawilżoną skórę twarzy nałóż bazę pod makijaż (Max Factor, cena, ok. 52,90 zł),

2. Na całą twarz nanieś podkład (Nude Sensation Fluid Isadora, cena, ok. 105 zł), kosmetyk wyrówna koloryt skóry i ukryje drobne niedoskonałości,

3. Pod oczami rozprowadź i wklep rozświetlający korektor (Secret Brightener Laura Mercier, cena, ok. 149 zł),

4. Delikatnie przypudruj twarz (Sexy Mama The Balm, cena, ok. 79,90 zł),

5. Wewnętrzne kąciki oka pomaluj połyskującym i rozświetlającym cieniem (Fusion Mono Lune nr. 001 Dior, cena, ok. 89 zł),

6. Przy górnej linii rzęs namaluj cienką kreskę czarnym eyelinerem (Rouge Bunny Rouge, cena, ok. 89 zł),

7. Rzęsy pomaluj czarną mascarą (Chanel, cena, ok. 125 zł),

8. Brwi wymodeluj specjalnym żelem do brwi (Tinted EyeBrow Gel Make up Factory, cena, ok. 55 zł),

9. Na usta nanieś różową szminkę (NYX, cena, ok. 34,90 zł),

10. Kości policzkowe delikatnie muśnij różem (Shimmer Bricks-Brightening Brick Pink Bobbi Brown, cena, ok. 210 zł).

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej: