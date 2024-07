Agnieszka Szulim nie przestaje nas zaskakiwać. W ostatnim czasie wybiera świetne stylizacje i jeszcze lepsze makijaże. Tym razem wybrała make-up z różowymi ustami w roli głównej.

Zobaczcie jak wykonać makijaż krok po kroku:

1. Na oczyszczoną i nawilżoną kremem twarz nałóż bazę pod makijaż (Shiseido, cena, ok. 145 zł),

2. Pod oczy wklep korektor rozświetlający (Benefit, cena, ok. 125 zł),

3. Na aałą twarz nałóż kryjący podkładem w płynie (Revlon Colorstay Combination Oil Skin, cena, ok. 69,90 zł),

4. Twarz delikatnie przypudruj (Sephora, cena, ok. 55 zł),

5. Na ruchomą powiekę i wewnętrzne kąciki oczu nałóż najjaśniejszy cień z paletki (Dior, cena, ok. 249 zł),

6. Zewnętrzne kąciki pomaluj szarym cieniem z paletki,

7. Wzdłuż górnej linii rzęs namaluj kreskę czarnym eyelinerem (Sephora, cena, ok. 49 zł),

8. Do oka przyłóż sztuczne rzęsty (Make up for ever, cena, ok. 85 zł) i sprawdź czy nie są za długie. Jeżeli tak to ostrożnie je przytnij,

9. Na pojedynczą kępkę rzęs nałóż klej i delikatnie przyłóż ją do linii rzęs. Przytrzymaj kilka sekund! Czynność powtarzaj do uzyskania pożądanego efektu.

10. Jeżeli nie chcesz żeby rzęsy odstawały od naturalnych użyj zalotki. Jeżeli jest taka konieczność popraw kreskę na górnej powiece,

11. Delikatnie wytuszuj rzęsy (Artdeco, cena, ok. 64,90 zł). Dzięki temu te sztuczne "zgrają" się z naturalnymi,

12. Na kości policzkowe nałóż odrobinę różu (Bobbi Brown, cena, ok. 115 zł),

13. Usta pomaluj różową, matową szminkę (Catrice, cena, ok. 18 zł).

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu w stylu Agnieszki Szulim: