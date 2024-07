31-letnia Cheryl Cole na co dzień wybiera naturalny makijaż, który podkreśla piękne oczy wokalistki. My postanowiłyśmy pokazać wam jak wykonać go samodzielnie krok po kroku.

Przeczytaj więcej o stylu Cheryl Cole

1. Na oczyszczoną i nawilżoną skórę nałóż bazę pod makijaż (Benefit, cena, ok. 149 zł). Dzięki niej skóra nie będzie się błyszczała przez wiele godzin, a pory będą mniej widoczne,

2. Pod oczy wklep rozświetlającą emulsję, która zatuszuje cienie (Smashbox, cena, ok. 89 zł),

3. Całą twarz posmaruj kremem CC (Clinique Moisture Surge Hydrating Colour Corrector, cena, ok. 140 zł). Zatuszuje niedoskonałości i dodatkowo nawilży,

4. Całą twarz delikatnie przypudruj (Inglot, cena, ok. 40 zł),

5. Na ruchomą powiekę nałóż najjaśniejszy cień z paletki (NYX Love in Rio, cena, ok. 31,90 zł),

6. W kącikach i wzdłuż dolnej linii rzęs rozprowadź najciemniejszy cień z paletki,

7. Dolną i górną linię rzęs podkreśl czarną kredką (Pupa, cena, ok. 49,90 zł),

8. Starannie wytuszuj rzęsy (Inglot, cena, ok. 30 zł),

9. Na brwi nałóż cienie do brwi (Shiseido, cena, ok. 129 zł),

10. Usta pomaluj różowym błyszczykiem z drobinkami (Isadora Multi Vitamin Lip Gloss, cena, ok. 54,90 zł),

11. Twarz wymodeluj pudrem brązującym (Essence, cena, ok. 12,99 zł).

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu: