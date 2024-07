Mamy wrażenie, że Anna Mucha podpisała pakt z diabłem. Z roku na rok wygląda coraz lepiej, a dwie ciąże nie przeszkodziły jej w utrzymaniu doskonałej figury. Podobnie jest z jej stylizacjami i makijażem, który jest zawsze dopracowany. Zatem podpowiadamy jak wykonać go w domowym zaciszu.

1. Na oczyszczoną twarz nałóż bazę pod makijaż (Photo Finish Pore Minimizing Primer Smashbox, cena, ok. 159 zł). Sprawi, że skóra nie będzie się błyszczała przez wiele godzin, a pory będą mniej widoczne,

2. Pod oczy wklwp rozświetlający korektor (Erase Paste Benefit, cena, ok. 115 zł). Ukryje wszelkie niedoskonałości i doda skórze blasku,

3. Następnie posmaruj twarz kryjącym podkładem (Provoke Dr Irena Eris, cena, ok. 89 zł),

4. Utrwal go delikatnym pudrem matującym (Foundation Powder La Prairie, cena, ok. 329 zł),

5. Całą ruchomą powiekę pomaluj najjaśniejszym cieniem z paletki (Sephora, cena, ok. 75 zł),

6. Następnie nałóż szary cień z drobinkami,

7. W zewnętrznych kącikach nanieś odrobinę czarnego cienia do powiek,

8. Przy linii górnych i dolnych rzęs namaluj cienką kreskę eyelinerem (Shiseido, cena, ok. 135 zł),

9. Rzęsy starannie wytuszuj (Diva's Lashes Pupa, cena, ok. 64 zł),

10. Zaś usta muśnij cielistą szminką (Rouge Artist Intense Make up for ever, cena, ok. 99 zł).

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu w stylu Anny Muchy: