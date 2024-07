Taylor Swift to gwiazda, która raczej nie zalicza makijażowych i stylistycznych wpadek. Tym razem zaprezentowała się w seksownym make-upie z czerwonymi ustami i czarną kreską. Zobaczcie jak wykonać go samodzielnie.

1. Na oczyszczoną twarz nakładamy delikatnie kryjący krem BB (Rimmel, cena, ok. 21 zł),

2. Buzię starannie pudrujemy (Max Factor, cena, ok. 44,90 zł),

3. Całą powiekę malujemy beżowym cieniem (Artdeco, cena, ok. 27,90). Wyrówna koloryt skóry i będzie doskonałą bazą dla pozostałych produktów,

4. Czarną kredką (Sisley, cena, ok. 169 zł) malujemy cienka kreskę wzdłuż górnej linii rzęs. Wyciągamy ją delikatnie w kierunku skroni. Dzięki temu będzie nam łatwiej namalować kreskę eyelinerem,

5. Czarnym eyelinerem (Astor, cena, ok. 45 zł) malujemy kreskę na górnej powiece,

6. Rzęsy dokładnie malujemy pogrubiającym tuszem (Artdeco, cena, ok. 64,90 zł),

7. Usta pokrywamy czerwoną szminką (Catrice, cena, ok. 25 zł),

8. Na policzki nakładamy róż (Catrice, cena, ok. 15 zł). Dzięki twarz będzie wyglądała młodo i promiennie.

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu w stylu Taylor Swift: