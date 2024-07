Delikatnie podkreślone oczy i czerwone usta to klasyka sama w sobie. Taki elegancki makijaż doskonale sprawdzi się na wiele okazji, a w wydaniu Agnieszki Cegielskiej prezentuje się wyjątkowo dobrze.

1. Na oczyszczoną twarz nałóż rozświetlającą bazę pod makijaż (Estee Lauder, cena, ok. 145 zł),

2. Pod oczami rozprowadź i wklep korektor (Sephora, cena, ok. 59 zł), który ukryje cienie,

3. Na całą twarz nałóż podkład w kompakcie (Clarins, cena, ok. 165 zł). To produkt przeznaczony do skóry, która nie boryka się z widocznymi niedoskonałościami,

4. Całą powiekę ruchomą i wewnętrzne kąciki pomaluj najjaśniejszym cieniem z paletki (Clinique, cena, ok. 205 zł),

5. Przy linii górnych rzęs namaluj cienką kreskę czarnym eyelinerem (Isadora, cena, ok. 54,90 zł),

6. Starannie pomaluj rzęsy czarnym tuszem (Pupa, cena, ok. 68 zł),

7. Na usta nanieś czerwoną szminkę (Smashbox, cena, ok. 99 zł),

8. Kości policzkowe delikatnie muśnij różem (Benefit, cena, ok. 156 zł).